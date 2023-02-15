Рустам Минниханов: необходимо тщательно подготовить площадки для KazanForum

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил, что площадки проведения мероприятий необходимо тщательно подготовить.



Форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет 18—19 мая. Основные мероприятия пройдут в Международном выставочном центре «Казань-Экспо», в Казанском кремле, Казанской Ратуше, Казанской академии тенниса и Агропромпарке, а еще на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева.

Фото: tatarstan.ru

17 мая пройдут заседания межпарламентских комиссий и рабочих групп, на 18—19 мая запланировано порядка 127 деловых сессий и мероприятий на площадке «Казань-Экспо», 20 мая в Агропромпарке Казани состоится ярмарка продукции халяль. Культурная программа дня будет состоять из шоу мусульманской моды и иных мероприятий.

На международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидается участие руководства страны. Пригласят гостей из стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. О конкретных лицах и делегациях можно будет говорить ближе к форуму, заявил помощник раиса Татарстана Газинур Бакиров. В программе на сегодняшний день 127 деловых сессий, рассказала глава АИР республики Талия Минуллина. Запланированы межпарламентские слушания, конференции и сессии, а одной из главных тем станет международное сотрудничество.

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Маргарита Головатенко