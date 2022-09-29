«Москва здорово изменилась, Питер — вне конкуренции для меня. Но Казань — красавица!»

Фото: Илина Хакимова

28-й Международный кинофестиваль «Литература и кино», ежегодный и единственный в своем роде конкурс экранизаций, торжественно завершился в Гатчине 20 сентября. Участниками фестиваля стали представители России, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Армении и Израиля. Всего члены жюри отсмотрели 35 картин как профессиональных авторов, так и дебютантов.

Гран-при фестиваля «Гранатовый браслет» получил фильм «Шамбала» (Кыргызстан).



Награждение открывал приз за вклад в развитие фестиваля, который вручает заместитель председателя Ленинградской области — Владимир Олегович Цой. Награду получил президент фестиваля Владимир Литвинов.

— У кинофестиваля — большое будущее, у нас есть идеи по его развитию, — отметил он. Также президент фестиваля поделился со зрителями историей из своего далекого прошлого:

— Там (на одном из фестивалей) одной из победительниц была картина Шукшина «Живет такой парень». Я мальчишкой почему-то очень смеялся, я почему-то воспринимал этот фильм как комедию, и она действительно комедийная картина. А потом была встреча с актерами, на сцене стояли неизвестные мне дяденьки и тетеньки. А вожатые дали всем по гвоздике. И мы должны были выйти и подарить каждому по цветочку. И я подошел к одному человеку, который спросил меня, кем ты хочешь быть, — такая очень короткая беседа. Он сказал: «Наверно, хочешь быть артистом». Я сказал — нет, я хочу быть футболистом. Я честно, искренне ему ответил. На что он ответил мне — значит, будешь артистом. Пророческие слова, удивительно пророческие. А потом, когда я спустился вниз, вожатая мне сказала — ты знаешь, кто это такой? Я не знал. А это оказывается Марк Бернес. Спасибо огромное, будьте здоровы! — с улыбкой вспоминал Литвинов.

Фото: Илина Хакимова

Нашему корреспонденту удалось взять небольшое интервью у актера перед церемонией — поговорили о целях фестиваля, о Российской киноиндустрии сейчас и о Казани.



На вопрос, чего бы он хотел пожелать кинофестивалю в будущем, он ответил:

— Больше зрителей хотелось бы, чтобы как можно больше зрителей смотрели те картины, которые в нашем комплексе представлены. Вот это — самое главное. Потому что, собственно, это и есть главная задача любого кинофестиваля — популяризация кинематографа, а в данном случае, конкретно у нас, еще и уникальный фестиваль литературы в кино — это популяризация кинематографа, который приводит к тому, что люди начинают читать книжки. Потому что иногда ведь легче посмотреть картинку, чем читать 300 страниц, да? Так вот, посмотрев раз, кто-то побежит в библиотеку и возьмет книгу, прочитает, а потом скажет: «Боже мой! Какая великолепная вещь! А что мне там в кино показывали! Там же все совсем по-другому! Это ведь все очень интересно, ведь автор, который создает кино, это его интерпретация, его воображение, его представление о героях литературного произведения. Вы же сами можете, если у вас есть такой дар и богатое воображение, вы берете книгу... понимаете... героев ведь вы представляете совсем другими! Порой смотришь экранизацию и думаешь — какой кошмар, что за герои. Поэтому наш фестиваль носит просветительский характер, и конечно же, сочетание двух систем коммуникации — кинематограф и литература. Это высказывание писателя или кинематографиста — он рассказывает вам какую-то историю, всегда есть история — рассказ, повествование, роман. Но если литература — это через слово, то кинематограф — это через образы, — рассказал он.

Фото: Илина Хакимова

Также актер поделился мнением, что сейчас, со всей сложившейся ситуацией, когда в кинотеатрах практически нечего смотреть, есть смысл и причины популяризировать авторское кино, чтобы оно продвигалась и через широкие экраны кинотеатров. Литвинов добавил, что они планировали в этом году собрать коллекцию молодежных фильмов и запустить их в широкий прокат, но, к сожалению, в связи с некоторыми обстоятельствами этого осуществить не получилось.



Когда Литвинов услышал про Казань, он не мог не поделиться своими воспоминаниями о столице Татарстана:

— Когда я был в 1971 году, прилетели мы в Казань, я учился на высших курсах каких-то механиков. И мы там месяц сидели, покупали пельмени в соседнем гастрономе, а у нас был только чайник, и мы с этим чайником забирали пельмени из магазина, готовили их и прям так ели. Улица Баумана тогда была такая — летали газеты, мусор, бумаги, печальное такое зрелище. Но когда я приехал в нынешнюю Казань (в 2009 году, — прим. ред.) — это чудо вообще! Фантастически красивый город. Это один из самых парадных городов нашей страны теперь. Я даже считаю, что Москва, конечно, тоже здорово изменилась, Питер — ну он вне конкуренции для меня, понятно, родной город. Но Казань — красавица! Молодцы!!! Прям так и передайте руководству города, с тремя восклицательными знаками! — попросил актер передать такие слова руководству города.

Особый приз попечительского совета имени Генриетты Ягибековой, основательницы и первого директора фестиваля, «За верность фестивалю» был вручен Федору Полевому. К сожалению, в январе этого года Генриетта Карповна покинула наш мир. Но ее дело, ее труд, ее идея — будут продолжать жить в наших сердцах и творчестве.

С 2017 года на кинофестивале «Литература кино» также вручается специальный приз главы администрации Гатчинского муниципального района и жителей города — «Гранатовый браслет» за поэтичность женских образов. Этот приз кинофестиваля был учрежден, чтобы напомнить, что в Гатчине жил и творил писатель Александр Куприн.

В этом году женский «Гранатовый браслет» получила актриса Алиса Гребенщикова.

Как подчеркнула Гребенщикова, «особо приятно получать этот приз за женственность здесь, в Гатчине, на этом кинофестивале, потому что он для меня действительно особенный». Актриса объяснила, что это связано с тем, что она не только снимается в различных кинопроектах, она также занимается просветительскими проектами в области русской литературы.

— Для меня русская литература это часть моей жизни, большая часть, любимая часть и очень дорогая мне. И именно здесь когда-то на этом фестивале я была членом жюри, и здесь же были гастроли моего первого литературного проекта — нежного спектакля «Капель», — поделилась она.

Фото: Илина Хакимова

Перед церемоний мы смогли поговорить с Алисой Борисовной о самом фестивале, для чего он создан и о сложном пути авторского кинематографа:



— Мне кажется, главная цель каждого кинофестиваля, в том числе международного фестиваля «Литература и кино», это подарить фильмы зрителю. Потому что все-таки это задумывается для просмотра на большом экране с хорошим звуком. Я понимаю, как много людей старались и вкладывали огромное количество смыслов в детали, что часть фильмов, уж точно если не все, нужно смотреть на большом экране. И с этой точки зрения кинофестиваль делает подарок своим зрителям — он дарит кино людям, — рассказала она.

Актриса также ответила на вопрос о том, нужно ли сейчас развивать инициативу показа частного кино в обычных кинотеатрах.

— К сожалению, независимому кинематографу выйти на большой экран практически невозможно. Есть несколько крупных игроков на рынке проката, которые дают возможность — барские жесты, можно сказать, — показывая авторские фильмы. Но индустрия строилась десятилетиями, и для того, чтобы зритель пришел в кино, у него должна быть информация, что он может увидеть. А чтобы информация дошла — должно потрудиться огромное количество народу, и в этом проблема, а не в том, чтобы запустить и включить ленту. Проблема в том, чтобы люди знали, что в этот час, в этот день будет идти картина такого-то режиссера и ее можно увидеть. Это сложный путь. Нужно перестраивать отношение к независимому кино — это уже сложно. Лично я была бы счастлива, если бы наш кинобизнес, киноиндустрия поддержала независимое кино тоже, но на это требуется чуточку больше времени, — высказала свое мнение актриса.

Фото: Илина Хакимова

Остальные награды распределились так:



Специальный диплом международного жюри «Лучшая работа художника-постановщика» отправился в Казахстан Ермеку Утегенову за фильм «Мукагали» (режиссер Болат Калымбетов, Казахстан, 2021).

Приз читательского жюри достался фильму из Кыргызстана «Дорога в Эдем», режиссерами которого стали Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу. Также читательское жюри отметило фильм «Трамвай идет на фронт» режиссера Андрея Егорова (Россия, 2021) — за верность памяти подвига ленинградцев в годы войны.

Награду за лучший короткометражный художественный фильм забрал в Таджикистан режиссер фильма «Младший брат ангелов» — Умедшо Мирзоширинов.

А приз за лучший короткометражный анимационный фильм был вручен режиссеру Юрию Михайлину — «Пушкинские дни».

Марине Петросян признана победительницей в номинации «Лучшая женская роль» за пронзительный образ Акир в фильме «Зулали» (Армения). Приз за лучшую мужскую роль был вручен Марату Алышпаеву из фильма «Дорога в Эдем». Награда была вручена актеру, к сожалению, посмертно — Марат Алышпаев не смог дожить до церемонии.

Приз имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму был вручен композитору Ширвани Чалаеву (фильм «Детство Чика»).

Диплом имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу получили операторы Артем Емельянов и Леонид Никифоренко из фильма «Велга» (режиссер Анастасия Нечаева).

Приз за лучший сценарий получает фильм «Акын», режиссера Дарежана Омирбаева (Казахстан).

Награда за лучший полнометражный художественный фильм присуждается работе режиссера Алексея Федорченко — «Монета страны Малави» (Россия).

Кинофестиваль «Литература и кино» — некоммерческий культурологический фестиваль, который проводится с 1995 года как ежегодный смотр кинофильмов, в основу которых легли произведения классической и современной российской и зарубежной литературы, а также фильмов, рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей. Фестиваль проводится ради возрождения, сохранения и приумножения традиций национальной культуры, прежде всего в области литературы и киноискусства.



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Илина Хакимова