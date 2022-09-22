Ушел из жизни председатель жюри КВН Татарстана Георгий Гатауллин

Ушёл из жизни бессменный председатель жюри и большой друг Клуба Весёлых и Находчивых Татарстана Георгий Гатауллин. Об этом сообщается на странице КВН РТ во «ВКонтакте».

— Этот великий человек, педагог и просто друг навсегда останется в наших сердцах. В сердцах тех многих поколений КВНщиков которых Он воспитал, — говорится в сообщений.

Причины смерти не уточняется. Сегодняшний концерт студенческой лиги КВН и лиги КВН КФУ посвятили ему, выяснило «Реальное время».

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Татьяна Леухина