Торговая сеть «Пятерочка» восстановила работу программы лояльности и расширила ее

Фото: торговая сеть "Пятерочка"

Торговая сеть «Пятерочка», входящая в X5 Group, восстановила работу программы лояльности, при этом расширив ее. Теперь «Выручай-карты» гостей автоматически вошли в «Х5 Клуб», и их можно использовать не только в «Пятерочках», но и «Перекрестках».

За каждую покупку в любом из магазинов начисляется 0,5% кэшбека от суммы чека, а количество накопленных баллов пользователь видит суммарно за покупки во всех магазинах. Теперь покупатель может начислять и списывать баллы при покупках в «Пятерочке» и «Перекрестке», используя физическую или виртуальную карту любой торговой сети.

Осенью планируется расширить функционал «X5 Клуба»: можно будет выбирать любимые категории с повышенным кэшбеком, получать различные персональные предложения и многое другое.

«Мы знаем, как гости ждали восстановления работы нашей программы лояльности, и постарались сделать переход на новый отечественный процессинг максимально быстро, но при этом с соблюдением строжайших требований к качеству и надежности системы. Надеемся, что обновленная программа под названием «Х5 Клуб» станет еще более выгодным, удобным и надежным решением для всех, так как теперь дает возможности экономить на покупках не только в «Пятерочке», но и в «Перекрестке». И это только начало: мы продолжим совершенствовать программу, добавляя в нее дополнительные сервисы и расширяя пул партнеров. Например, скоро планируем подключить также онлайн-гипермаркет Vprok.ru «Перекресток», «Много Лосося», Food.ru, подписку и другие. Ждем всех в наших магазинах за вкусными свежими продуктами по низким ценам с возможностью получить больше преимуществ благодаря «Х5 Клубу», — прокомментировал директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

В период обновления системы процессинга с марта по июль 2022 года все баллы за покупки накапливались и сохранялись на счетах покупателей: на данный момент для списания доступны баллы за период с марта по июнь 2022 года включительно. Все они будут постепенно доначисляться гостям до октября, часть функционала, например, по кобрендовым проектам, еще дорабатывается.



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