Церемония вручения ТЭФИ не состоится в 2022 году
Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ в текущем году не состоится, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
— В этом году ТЭФИ не состоится. «ТЭФИ-Регион» (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа, — приводит его слова «Интерфакс».
Церемонию вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ планировалось провести в мае — июне 2022 года, но ее отложили до окончания специальной военной операции на Украине.
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