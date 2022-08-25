Церемония вручения ТЭФИ не состоится в 2022 году

Фото: wikipedia.org / By Frolzar

Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ в текущем году не состоится, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



— В этом году ТЭФИ не состоится. «ТЭФИ-Регион» (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа, — приводит его слова «Интерфакс».



Фото: wikipedia.org / Эрнст Неизвестный

Церемонию вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ планировалось провести в мае — июне 2022 года, но ее отложили до окончания специальной военной операции на Украине.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко.