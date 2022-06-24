Минобороны России предупредило о готовящейся провокации в Одессе в районе кладбища погибших от чумы

Киев готовит провокацию в Одессе. Орудия и РСЗО разместили на кладбище погибших от чумы в XIX веке. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В случае удара Вооруженных сил России по технике Украины, Киев заявит о разрушении погребений и возникновении биологической опасности. По словам Мизинцева, при реализации провокации могут пострадать сотни мирных жителей Одессы, пишет «РИА Новости».

Фото: кадр видео Минобороны России

На этой неделе начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что ВСУ провели очередную провокацию для обвинения российских военных в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Он уточнил, что украинские националисты взорвали здание одной из школ в Авдеевке ДНР и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ.



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Татьяна Леухина