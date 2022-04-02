Минобороны России: украинская сторона не выполнила обязательства по открытию гумкоридора в Мариуполь

Фото: скриншот видео Минобороны России

ООН не принимала участие в эвакуации граждан по гуманитарному коридору Мариуполь — Запорожье, сославшись на неготовность организации. Украинская сторона не выполнила обязательства по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, представители Международного комитета Красного Креста показали неспособность содействовать подготовке к эвакуации населения из Мариуполя. Националисты вели огонь по всем направлениям, в том числе и по предполагаемому гумкоридору в город.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Украина не стала согласовывать ни одного гумкоридора в сторону России. За сутки из ДНР, ЛНР и Украины эвакуировали в Россию 14 168 человек, передает «РИА Новости».



Сегодня утром в мэрии Челнов сообщили, что в город прибыли 297 вынужденных переселенцев из Мариуполя. Их привезли на восьми автобусах из столицы Татарстана. Беженцев сопровождали медики, социальные работники и сотрудники МЧС.



Минувшей ночью на центральный железнодорожный вокзал Казани прибыл поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса и с Украины. Всего приехало 502 человека, в том числе 99 детей.

Сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция готова оказать поддержку судам, которые могут задействовать в эвакуации людей из Мариуполя. Он уточнил, что страна уже обсуждает этот вопрос с Россией и Украиной.



Татьяна Леухина