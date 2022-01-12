В Татарстане возобновили работу ледовой переправы через Каму

Фото: МЧС по РТ (архив)

В Татарстане возобновили работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что переправа работает в круглосуточном режиме. По ней разрешено движение транспорта массой до 3,5 тонны.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Работу переправы приостановили несколько дней назад. Изначально причиной являлись перепады температур, затем ограничение движения продлили из-за проведения технического обслуживания.

Переправу ввели в эксплуатацию на прошлой неделе. Ее протяженность составляет 640 м, ширина проезжей части — 20 м, а расстояние между полосами — 150 м.

Диана Жиленкова