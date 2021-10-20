Forbes: власти Москвы обсуждают введение в городе «краткосрочного локдауна» с 30 октября по 7 ноября

Источник Forbes на ресторанном рынке заявил, что в период нерабочих дней в Москве будут закрыты все ТЦ, заведения общепита, а также будет запрещено посещение массовых мероприятий. Обычно тот присутствует на совещаниях в столичной мэрии по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки.

В краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября в эти точки не смогут попасть даже привитые граждане с QR-кодом. Также подтвердил сведения о закрытии салонов красоты и парикмахерских в этот период один из владельцев московской сети подобных учреждений.



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Вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за напряженной ситуации с коронавирусом. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение должны принять сегодня на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Помимо прочего, вчера мэр столицы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за распространения коронавируса в городе. Так, с 25 октября текущего года по 25 февраля 2022 года московские работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников и др.



Диана Жиленкова