Умер актер из сериала «Секс в большом городе»

Фото: кадр из сериала "Секс в большом городе"

Стало известно о смерти американского актеру Уилли Гарсона, известного по ролям в сериалах «Секс в большом городе» (Sex and the City, 1998-2004) и «Друзья» (Friends, 1994-2004). Он умер в возрасте 57 лет, сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон.

«Я так тебя люблю, папа. Покойся с миром, и я так рада, что ты разделил со мной все свои приключения и сумел так многого добиться. Я так горжусь тобой. Я всегда буду любить тебя, но думаю, тебе пора отправиться в собственное приключение.», — написал он в Instagram.

Причина смерти не называется.

В сериале «Секс в большом городе» Гарсон сыграл роль лучшего друга главной героини. Также его знают по одной из главных ролей в сериале «Белый воротничок» (White Collar, 2009-2014). Всего на счету актера порядка 160 ролей.

Ольга Шагиева