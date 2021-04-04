Татарстанца задержали по подозрению в краже смартфона — он вернулся на место преступления

Росгвадрия задержала ранее судимого жителя Высокогорского района Татарстана по подозрению в краже смартфона у уснувшего посетителя бара, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.



Наряд УВО по Казани утром 2 апреля получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в одном из городских баров по улице Сибирский тракт. Приехав на место, они выяснили, что у одного из посетителей похитили дорогой смартфон. Это произошло, когда потерпевший задремал, он не смог назвать подозреваемого.

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения. Они определили, что с потерпевшим за столиком некоторое время сидел неизвестный — он вытащил гаджет из кармана и ушел. Одна из работниц бара знала подозреваемого, поскольку он часто появлялся у них и в барах по соседству.

Сотрудники начали объезжать находившиеся рядом бары и ломбарды. Спустя несколько часов им позвонили из бара, где произошла кража и сообщили, что подозреваемый вернулся на место преступления. Тогда Росгвардейцы приехали на место и задержали его. Мужчина в содеянном сознался, однако смартфона при нем не было.

Подозреваемый 1988 года рождения, уроженец Высокогорского района республики, — передан полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье о краже.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко