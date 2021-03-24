МВД России выплатит 30 тысяч за халатность, которая привела к насилию девочки-инвалида в Челнах

В Набережных Челнах суд обязал МВД России выплатить 30 тысяч за халатность участкового, которая привела к сексуальному насилию над 16-летней девушкой-инвалида. Об этом сообщила правозащитная организация «Зона права».

В 2018 году родной дядя изнасиловал племянницу, имеющую инвалидность. Суд назначил мужчине принудительное стационарное лечение в клинике. Врачи Набережночелнинского филиала Республиканской клинической психиатрической больницы им. Бехтерева попросили содействия в доставлении мужчины в медучреждение и передали документы участковому ОП №1 Эльдару Сагитову. Однако тот никаких действий не предпринял.

В начале 2019 года врачи снова направили обращение в адрес органов внутренних дел, однако оно снова было проигнорировано. В результате дядя снова изнасиловал племянницу и позже его снова приговорили к принудительному лечению.

В июне 2020 года Набережночелнинский городской суд Татарстана признал Сагитова виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Тогда сам участковый вину так и не признал.



Ранее Верховный суд Татарстана увеличил сумму компенсации по делу о «полицейском налете».



Ольга Плешкова