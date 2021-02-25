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В Казани утвердили площадки для фейерверочных показов

10:50, 25.02.2021
В Казани утвердили площадки для фейерверочных показов
Фото: kzn.ru

В Казани утвердили перечень площадок для запуска пиротехнических изделий (фейерверочных показов) и требования к ним. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов.

Фейерверочные показы можно будет устраивать на следующих площадках:

  • набережная Кировской дамбы;
  • площадка на берегу реки Казанки между гостиничным комплексом «Ривьера» и Центром семьи «Казан»;
  • акватория Казанки.

Иные площадки определяются администрациями районов Казани в дни проведения новогодних праздников, а также согласовываются с контролирующими органами.

Ранее в Общественной палате предложили ограничить использование пиротехники. С такой инициативой выступил член ОП Султан Хамзаев. Он предлагает разрешить россиянам запускать фейерверки только пять дней в году. Член Общественной палаты подчеркнул, что сейчас граждане используют пиротехники не только в ночь на 1 января, но и на протяжении всех новогодних праздников, зачастую в позднее время, что создает дискомфорт для граждан пожилого возраста и семей с детьми.

Общество Татарстан
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