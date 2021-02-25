В Казани утвердили площадки для фейерверочных показов
В Казани утвердили перечень площадок для запуска пиротехнических изделий (фейерверочных показов) и требования к ним. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов.
Фейерверочные показы можно будет устраивать на следующих площадках:
- набережная Кировской дамбы;
- площадка на берегу реки Казанки между гостиничным комплексом «Ривьера» и Центром семьи «Казан»;
- акватория Казанки.
Иные площадки определяются администрациями районов Казани в дни проведения новогодних праздников, а также согласовываются с контролирующими органами.
Ранее в Общественной палате предложили ограничить использование пиротехники. С такой инициативой выступил член ОП Султан Хамзаев. Он предлагает разрешить россиянам запускать фейерверки только пять дней в году. Член Общественной палаты подчеркнул, что сейчас граждане используют пиротехники не только в ночь на 1 января, но и на протяжении всех новогодних праздников, зачастую в позднее время, что создает дискомфорт для граждан пожилого возраста и семей с детьми.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым