В Турции введут беспрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января

Власти Турции объявили о введении с 31 декабря по 4 января комендантского часа в целях борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение было принято на четырехчасовом заседании кабинета министров.

С 21:00 31 декабря до 05:00 4 января вводится непрерывный комендантский час. Рестораны и кафе не работают, кроме обслуживания на вынос, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В Турции за минувшие сутки выявили 29 617 случаев заражения коронавирусом, умерли 229 человек. Это рекордное значение с начала пандемии.

В середине ноября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в республике зафиксирован третий пик заболеваемости коронавирусом.



Татьяна Леухина