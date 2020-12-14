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В Турции введут беспрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января

20:58, 14.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Турции введут беспрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января
Фото: pxhere.com

Власти Турции объявили о введении с 31 декабря по 4 января комендантского часа в целях борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение было принято на четырехчасовом заседании кабинета министров.

С 21:00 31 декабря до 05:00 4 января вводится непрерывный комендантский час. Рестораны и кафе не работают, кроме обслуживания на вынос, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В Турции за минувшие сутки выявили 29 617 случаев заражения коронавирусом, умерли 229 человек. Это рекордное значение с начала пандемии.

В середине ноября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в республике зафиксирован третий пик заболеваемости коронавирусом.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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