Путин согласился продлить скидки на оплату пошлин через «Госуслуги»

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею продлить действие скидки в 30% на оплату госпошлин, если они оплачиваются через портал «Госуслуги».

В понедельник на социальном онлайн-форуме «Единой России» глава государства отметил, что эта скидка предоставляется неспроста: оформление документов через «Госуслуги» проходит дешевле.

«Конечно, нужно продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей», — заявил президент.



О возможности получить паспорт со скидкой власти объявили этой весной. Эту меру ввели, чтобы стимулировать граждан получать госуслуги в электронном виде.