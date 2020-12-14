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Путин согласился продлить скидки на оплату пошлин через «Госуслуги»

13:57, 14.12.2020
Путин согласился продлить скидки на оплату пошлин через «Госуслуги»
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею продлить действие скидки в 30% на оплату госпошлин, если они оплачиваются через портал «Госуслуги».

В понедельник на социальном онлайн-форуме «Единой России» глава государства отметил, что эта скидка предоставляется неспроста: оформление документов через «Госуслуги» проходит дешевле.

«Конечно, нужно продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей», — заявил президент.

О возможности получить паспорт со скидкой власти объявили этой весной. Эту меру ввели, чтобы стимулировать граждан получать госуслуги в электронном виде.

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