Челнинский онкоцентр достроили почти на 100%

В Набережных Челнах почти завершено строительство новых корпусов онкологического центра, рабочие уже ведут пусконаладочные работы и устанавливают медицинское оборудование.

Сегодня медучреждение осмотрел президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший в Челны с рабочим визитом.

Фото: nabchelny.ru

Амбулаторно-поликлинический и радиологический центры завершены почти на 100%, передает пресс-служба президента РТ. Это позволит сконцентрировать технологический цикл по оказанию онкологической помощи. А значит, можно будет быстрее поставить диагноз и начать лечение.

На работу уже принят 31 специалист: 14 онкологов, 2 рентгенолога, 3 врача ультразвуковой диагностики, 3 врача-эндоскописта.

Ранее уже сообщалось, что челнинский онкоцентр начнет принимать пациентов с января 2021 года.