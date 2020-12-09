В казанском парке «Крылья Советов» начали устанавливать елку
Вчера в парке «Крылья Советов» в Авиастроительном районе Казани начали устанавливать елку. Об этом сообщила Дирекция парков и скверов города в своем Instagram.
Казанские парки и скверы начали украшать к Новому году в конце ноября. Тогда уже в парке «Сосновая роща» возле ДК химиков начали ставить елку, в парке «Черное озеро» начали монтаж оборудования, а в парке им. Горького развесили гирлянды на деревьях.
А установку главной городской елки возле центра семьи «Казан» начали 9 ноября.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым