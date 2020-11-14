Путин наградил членов экипажа сбитого Азербайджаном вертолета

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества членов экипажа вертолета МИ-24, сбитого Азербайджаном на территории Армении.

Так, глава государства присудил награду старшему лейтенанту Владиславу Грязину, майору Юрию Ищуку (посмертно) и старшему лейтенанту Роману Федину (посмертно) «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru

9 октября азербайджанские военные подбили российский вертолет Ми-24. В МИД страны признали, что случайно его сбили. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал провести тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела и наказать виновных в происшествии. Российские военные следователи также возбудили уголовное дело после крушения вертолета.

