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Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Ми-24 и заявил, что Азербайджан накажет виновных в ЧП

18:49, 10.11.2020
Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Ми-24 и заявил, что Азербайджан накажет виновных в ЧП
Фото: wikipedia.org

Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа вертолета Ми-24, который сбили азербайджанские военные.

Это — командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, передает «РИА Новости».

Глава государства отметил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев пообещал провести тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела и наказать виновных в происшествии.

Также Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших военных, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Вчера азербайджанские военные сбили российский вертолет на территории Армении. Информацию о крушении вертолета подтвердили в Минобороны РФ. Два члена экипажа погибли, третьего доставили на аэродром с травмами средней тяжести. В российском МИД позитивно оценили то, что Баку незамедлительно признал свою вину.

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