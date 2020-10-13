Сегодня в Татарстане сохранится теплая погода
Сегодня, 13 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами пройдет небольшой дождь.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +4..+9 градусов. Днем воздух прогреется до +13..+18 градусов.
В Казани будет облачная погода, преимущественно без осадков. Днем сохранится теплая погода +15..+17 градусов.
Общество Татарстан
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