В Альметьевске начали вакцинировать детей от гриппа

В Альметьевске стартовала вакцинация детей от гриппа. Об этом сообщает «Татарстан24».

Прививку против гриппа можно сделать в детской поликлинике и в медкабинетах детских садов и школ.

Всего в Альметьевск поступило 13 400 доз вакцины от гриппа. На следующей неделе ожидается поставка второй партии.

Напомним, что первая партия детской вакцины от гриппа в Татарстан поступила в конце августа.

