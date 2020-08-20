В казанском Кремле рассказали о главной идее нового маршрута вдоль берега Казанки

В казанском Кремле рассказали подробности о концепции развития прибрежной зоны Казанки. Главным акцентом и разработчиков проекта, и президента Татарстана Рустама Минниханова стала доступность всех ресурсов территории.

«Главный акцент, на который делали и разработчики, и на чем акцентировал внимание президент: у людей должен быть доступ ко всем ресурсам, в том числе по воде, по всей этой линии Казанки — чтобы люди могли закольцевать и кругом пройти большой пеший маршрут», — передает слова главы пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой корреспондент «Реального времени».

Она объяснила, что в некоторых зонах нет прямого доступа к воде, объекты огорожены заборами. Минниханов заявил о необходимости найти компромисс, который позволит людям гулять без ограничений.

Сейчас специалисты определяют приоритетность зон и этапы работ. Локально урбанисты обсуждают с населением, какие активности могут быть востребованы на конкретных территориях.