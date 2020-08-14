Житейская мудрость от Минниханова и экстрим-парк в Нижнекамске: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 14 августа

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов показал подписчикам, как выглядит новый полилингвальный комплекс «Алабуга» внутри. Он сегодня принял участие в августовском совещании работников образования и науки в Елабуге.



На этом мероприятии Лениногорскому району вручили три школьных автобуса, о чем радостно поделился со своими жителями глава района Рягат Хусаинов.

А глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поделился житейской мудростью, которую сказал президент Татарстана Рустам Минниханов во время августовского совещания. Во время мероприятия глава республики наградил заслуженного учителя Татарстана Юрия Прохорова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Минниханов приколол медаль на правую сторону пиджака и только потом обнаружил, что ошибся. «Я одну ошибку сделал, медаль Юрию Петровичу не туда повесил. Так иногда бывает, но главное — найти свою ошибку и вовремя исправить», — сказал он, спустился вниз и приколол медаль на левую сторону пиджака, как и полагается.

Руководитель Елабужского района Рустем Нуриев опубликовал фотоотчет со встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Глава Бугульминского района Линар Закиров рассказал о передаче бугульминским школам семи школьных автобусов. Также он отметил в своем посте, что на августовском совещании побывала выпускница, сдавшая ЕГЭ на 200 баллов.

А руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин обсудил сегодня с молодежью проект будущего экстрим-парка на Солнечной поляне.

Татьяна Леухина