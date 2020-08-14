Рустам Минниханов: Рособрнадзор зафиксировал необъективное выставление оценок в 74 школах республики

Фото: Инна Серова

Рособрнадзор зафиксировал необъективное выставление оценок в 74 школах РТ. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки в Елабуге президент Татарстана Рустам Минниханов.

Больше всего было зафиксировано таких фактов в Нижнекамском (8), Кукморском (6), Альметьевском (5), Аксубаевском (4) районах.

— Медленно решаются вопросы выравнивания качества [школьного образования]! — сообщил Минниханов. Такие проблемы, сказал президент, имеются в 11 школах республики, в том числе в Казани.



Ранее «Реальное время» писало, что КФУ будет готовить педагогические кадры для татарстанских полилингвальных комплексов.