Мишустин в Казани объявил, что 30% ГОСТов и СНиП сделал рекомендательными

Глава Правительства России Михаил Мишустин перевел треть ГОСТов и СНиП в разряд рекомендательных. Об этом он сообщил в Казани во время осмотра строящегося корпуса Республиканской инфекционной больницы.

«Подписано постановление правительства, которое на сегодняшний день 30% ГОСТов, СНиП и других обязательных требований делает рекомендательными», — цитирует Мишустина ТАСС.

Остальные 70% документов будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства.

«Это сократит время стройки, снизит издержки и сделает более прозрачными все отношения, которые связаны со строительством», — объяснил премьер-министр.

Он поблагодарил строителей, которые возвели больничный корпус «практически за 100 дней».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал таймлапс строительства инфекционной больницы в Казани.

