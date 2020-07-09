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Мишустин в Казани объявил, что 30% ГОСТов и СНиП сделал рекомендательными

14:48, 09.07.2020 1
Мишустин в Казани объявил, что 30% ГОСТов и СНиП сделал рекомендательными
Фото: tatarstan.ru

Глава Правительства России Михаил Мишустин перевел треть ГОСТов и СНиП в разряд рекомендательных. Об этом он сообщил в Казани во время осмотра строящегося корпуса Республиканской инфекционной больницы.

«Подписано постановление правительства, которое на сегодняшний день 30% ГОСТов, СНиП и других обязательных требований делает рекомендательными», — цитирует Мишустина ТАСС.

Остальные 70% документов будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства.

«Это сократит время стройки, снизит издержки и сделает более прозрачными все отношения, которые связаны со строительством», — объяснил премьер-министр.

Он поблагодарил строителей, которые возвели больничный корпус «практически за 100 дней».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал таймлапс строительства инфекционной больницы в Казани.

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:23
    бизнес избавился от издержек на бюрократию,чем будут кормиться сидевшие на ГОСТов, СНиПах структуры.
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