Мишустин в Казани объявил, что 30% ГОСТов и СНиП сделал рекомендательными
Глава Правительства России Михаил Мишустин перевел треть ГОСТов и СНиП в разряд рекомендательных. Об этом он сообщил в Казани во время осмотра строящегося корпуса Республиканской инфекционной больницы.
«Подписано постановление правительства, которое на сегодняшний день 30% ГОСТов, СНиП и других обязательных требований делает рекомендательными», — цитирует Мишустина ТАСС.
Остальные 70% документов будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства.
«Это сократит время стройки, снизит издержки и сделает более прозрачными все отношения, которые связаны со строительством», — объяснил премьер-министр.
Он поблагодарил строителей, которые возвели больничный корпус «практически за 100 дней».
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал таймлапс строительства инфекционной больницы в Казани.
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