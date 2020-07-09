Минниханов опубликовал таймлапс строительства нового корпуса инфекционной больницы в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram видео строительствf второго корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) в Казани по дням.

Сегодня строительную площадку посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В первую очередь хочу вас всех поблагодарить за профессиональную работу. Сейчас непростые условия. Пандемия в этом смысле показала в том числе и наши слабые места. И то, что мы сейчас видим, — это сплав технологий и оптимизации соответствующих рабочих процессов, это в том числе информационные технологии, которые позволяют фактически за 100 дней построить такой объект. Я думаю, что это стоит, конечно же, делать примером. У нас уже много таких примеров в стране, но эти новые технологии строительства дают нам совершенно другие возможности», — цитирует его пресс-служба правительства РФ.