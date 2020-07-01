Урбанисты хотят увеличить количество жителей в историческом центре Казани

Фото: Максим Платонов

Помощник президента РТ Олеся Балтусова рассказала, что мэру Казани Ильсуру Метшину представили концепцию устойчивого развития поселения, которая включает в себя удвоение количества жителей в историческом центре и появление в городе двух садовых колец.



Исторический центр Казани был разделен в рамках концепции на три зоны, для каждой из которых предусмотрены свои характеристики и уровень сложности согласования проектов. Это так называемая карта регламентов.



У первой зоны, с рядовой застройкой, будет упрощенный регламент согласования. У второй зоны, с локальными ориентирами за пределами исторического ядра, он останется неизменным. К третьей зоне, максимально близкой к композиционным и историческим ориентирам, где могут располагаться высотные акценты городского уровня, — будет установлен особый, принципиальный подход.



В рамках концепции предлагается ввести дополнительные поперечные направления (традиционно развитие идет продольно, вдоль основных улиц), соединяя таким образом исторический центр с периферией и ценными ландшафтными объектами. Кроме того, предлагается соединить все ценные элементы акватории Казанки, Булака и Волги в единую систему, которая образует два садовых кольца. Первое будет проходить от Кремлевской набережной по улицам Пушкина и Татарстан до речного порта. А второе — от парка им. Горького по улицам Вишневского, Назарбаева и до выхода к воде.



Подробнее о представленной концепции развития исторического центра читайте в материале «Реального времени».