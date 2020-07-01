В среду в Татарстане ожидается до +23°С

В среду, 1 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют в республике существенных осадков. Утром возможен туман.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха днем достигнет 18—23 градусов тепла. В Казани она будет колебаться от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах столбики термометров покажут от +18°С до +22°С.