В Нижнекамске появились баннеры с портретами сотрудников COVID-госпиталя

В Нижнекамске в преддверии Дня медицинского работника на рекламных щитах установили баннеры с портретами сотрудников госпиталя, в котором лечат от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Нижнекамского района, появление таких баннеров является инициативой руководства города. На них изображены фотографии врачей, которые сейчас лечат больных коронавирусом, их имена и надписи с благодарностями им на двух языках — татарском и русском.

В начале мая британский художник Бэнкси создал рисунок, на котором изобразил врача в образе супергероя. Под описанием своей работы Бэнкси оставил всего два слова: game changer. Картина посвящена врачам, которые в период пандемии оказались на переднем крае борьбы с коронавирусом и стали настоящими героями.

