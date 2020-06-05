Ученые предупредили об опасности COVID-19 для лысых мужчин

Ученые университета Брауна выяснили, что коронавирус вызывает тяжелые последствия чаще всего у лысых мужчин.

Профессор Карлос Вамбьер отметил, что специалисты действительно считают облысение признаком тяжелого протекания болезни.

Ученые под его руководством выяснили, что мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса. Именно их нехватка зачастую провоцирует облысение.

Статистическая связь настолько сильная, что ученые называют ее «признаком Габрина» в честь первого врача, скончавшегося от COVID-19 в США, Фрэнка Габрина, который также был лысым.

Также в качестве доказательств приводятся результаты исследования из Испании, согласно которому 79% мужчин, умерших от коронавируса в трех мадридских больницах, были лысыми.

Теперь специалисты рассматривают возможность применения гормональной терапии для борьбы с заболеванием, однако ее эффективность еще предстоит проверить, передает Telegraph.

Ученые КФУ ранее протестировали 14 переболевших коронавирусной инфекцией пациентов на наличие антител к SARS-CoV-2. У 12 из них выявлен высокий титр антител.

