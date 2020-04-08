«Вести КАМАЗа» сообщили о звонке из Минздрава США по поводу защитных костюмов

Корпоративное издание КАМАЗа сообщило, что в компанию обратился мужчина, представившийся сотрудником министерства здравоохранения и социальных служб США, и на русском языке с минимальным акцентом запросил информацию о производимых масках и костюмах защиты.

По данным «Вестей КАМАЗа», собеседник хотел узнать, как можно приобрести средства индивидуальной защиты, однако ему сообщили, что КАМАЗ производит маски и костюмы не для продажи, только для внутреннего пользования и передачи местным врачам.

«Впрочем, мы не исключаем, что таким образом у закупщиков КАМАЗа пытались выведать информацию об организации производства и наших поставщиках: звонивший «из министерства» не назвал свое имя и должность и звонил с индийского номера», — говорится в сообщении издания.

Ранее КАМАЗ передал челнинским больницам 200 защитных костюмов от коронавируса собственного производства.