В состав набсовета Университета Иннополис вошел новый вице-премьер РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин изменил состав наблюдательного совета Университета Иннополис.
Как сообщает пресс-служба вуза, возглавил набсовет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Также в него вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
В совете остались президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров и директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин.
Ранее сообщалось, что экс-глава Иннополиса Игорь Носов займется в Москве антикризисным менеджментом Нижнего Новгорода.ОбществоВластьОбразование Татарстан
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