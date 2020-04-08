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В состав набсовета Университета Иннополис вошел новый вице-премьер РФ

15:03, 08.04.2020
В состав набсовета Университета Иннополис вошел новый вице-премьер РФ
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин изменил состав наблюдательного совета Университета Иннополис.

Как сообщает пресс-служба вуза, возглавил набсовет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Также в него вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В совете остались президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров и директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин.

Ранее сообщалось, что экс-глава Иннополиса Игорь Носов займется в Москве антикризисным менеджментом Нижнего Новгорода.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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