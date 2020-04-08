Жители Татарстана стали чаще покупать недвижимость в Москве и Петербурге

По итогам марта 2020 года спрос жителей регионов России на покупку жилой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге вырос на 37% по сравнению с февралем 2020 года. Больше всего ей интересовались жители Татарстана, Тюменской, Омской, Новосибирской и Свердловской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

По словам директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, большинство покупают недвижимость на старте продаж в качестве инвестиции, а затем передает недвижимость в доверительное управление для получения стабильного пассивного дохода или перепродажи при росте стоимости, пишет ТАСС.

Ранее эксперты спрогнозировали банкротство и разорение рынка вторичного жилья в РТ через месяц.