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Татарстан возглавил медиарейтинг по упоминаемости в контексте нацпроектов

18:28, 28.02.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Татарстан возглавил медиарейтинг по упоминаемости в контексте нацпроектов
Фото: realnoevremya.ru

По итогам января Татарстан занял первое место в медиарейтинге компании «Медиалогия» по упоминаемости российских регионов в контексте указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В январе СМИ сообщали, что в Республике Татарстан в 2020 году планируют отремонтировать 44 дорожных объекта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в двух новых микрорайонах Нижнекамска началось строительство двух детских садов на 260 мест в рамках реализации нацпроекта «Демография». Также СМИ сообщали, что проведение конкурсных процедур при реализации национальных проектов в Татарстане в 2019 году позволило сэкономить около 234 млн рублей.

В топ-5, помимо Татарстана, вошли Краснодарский край, Нижегородская область, Башкирия и Подмосковье.

Общество Татарстан
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