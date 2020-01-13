В 2020 году в Челнах на капремонт пяти детских садов потратят почти 300 млн рублей

В этом году в Набережных Челнах по программе капитального ремонта дошкольных учреждений обновят пять детсадов на 296,5 млн рублей.

Также в городе будут построены три детских сада, еще столько же спроектируют.

Помимо этого, в четырех школах автограда (№46, №82, №2) и в педагогическом колледже будет сделан капитальный ремонт. На эти цели выделят 496,2 млн рублей, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах за 2019 год на строительство социальных объектов и капремонт направили 12 млрд рублей.

