В Казани ночью в уборке снега задействуют 328 единиц спецтехники

В Казани в ночь на 14 января для уборки городских улиц задействуют 46 рабочих и 328 единиц техники.

Чистить улицы от снега будут 88 комбинированных дорожных машин (КДМ), 87 самосвалов, 68 тракторных щеток, 43 фронтальных погрузчика, 13 мини-погрузчиков «Барсик» и другие виды техники.

Вывоз снега запланирован с участков улиц: Бассейной, Баумана, Большой Красной, Восстания, Гагарина, Мазита Гафури, Дементьева, Достоевского, Дубравной, Касаткина, Копылова, Короленко, Олега Кошевого, Кремлевской, Лесгафта, Лобачевского, Патриса Лумумбы, Карла Маркса, Право-Булачной, Профсоюзной, Пушкина, Театральной, Тихомирнова, Федосеевской, Сибгата Хакима, Чернышевского, Чистопольской, а также с Оренбургского тракта, проспектов Амирхана, Универсиады и Ямашева, передает пресс-служба мэрии Казани.

Водителей просят не оставлять машины на проезжей части, так как это может помешать работе коммунальных служб.

