В Казани на улице Баумана состоялось зажжение ханукальных свечей — видео

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Еврейская община Татарстана празднует Хануку. В минувшее воскресенье на ул. Баумана состоялось зажжение ханукальных свечей. Несколько сотен людей — мужчины, женщины, дети, собрались вместе, чтобы вместе встретить День обновления Храма, или как его еще называют — Праздник света.

— Свет веры, конечно, в первую очередь должен гореть внутри каждого из нас. В наших домах. Но это такой праздник, когда мы обязательно собираемся и общиной. Вместе зажигаем свечи, — отмечает главный раввин Татарстана Ицхак Горелик. И в то время, когда горит огонь, старшее поколение рассказывает младшим об истории народа и истории самого праздника.

Праздник Ханука связан с еврейским восстанием 167 года до н.э. — когда горстка повстанцев смогла освободить Израиль и главный храм города от греческих завоевателей.

— Ханука учит тому, что Бог всегда с теми, кто верит в него. Даже если победа кажется невозможной, всегда есть место для чуда, — уверен ребе.

Ханука начинается в 25 день месяца кислев (в этом году выпал на 22 декабря) и длится 8 дней. Каждый день в специальном подсвечнике меноре (или ханукии) добавляется и зажигается по одной свече.

С праздником Ханука еврейскую общину поздравили президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.