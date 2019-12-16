В трех городах Татарстана запустили телефонную службу Деда Мороза

В преддверии Нового года в России начала работу телефонная служба Деда Мороза. Сказочный волшебник принимает звонки почти в 90 российских городах. В их число вошли Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.

Дозвониться Деду Морозу из Казани можно по номеру +7 (843) 202-40-76, из Нижнекамска - +7 (8555) 24-66-38, а из Челнов - +7 (8552) 20-45-06.

У сказочного героя-автоответчика приятный, глубокий голос, так что ребенок не будет сомневаться в реальности разговора. За пять лет существования сервиса Дедушке позвонили боле 1,5 млн детей.



Сотрудники службы советуют перед звонком выучить небольшое стихотворение и приготовить желание, чтобы озвучить его Деду Морозу. На телефонный звонок отреагирует автоответчик. Разработчики научили его правильно вести беседу: слушать ребёнка, делать паузы и задавать вопросы.

