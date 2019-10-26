Помощник президента Татарстана поддержала защитников бани в Дербышках

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова выступила против сноса бани в Дербышках. Она сообщила, что переговоры с собственником уже идут.

«Выражаю личную поддержку народному ополчению против сноса бани в Дербышках. Но надо работать системно», — написала Балтусова в Facebook.

Она отметила, что сегодня встречалась с главным архитектором Казани Ильсияр Тухватуллиной и обсуждала с ней проблему значимых сооружений, которые по каким-либо причинам не взяты под охрану государства.

«В Казани сложилась чудовищная ситуация, когда в собственность розданы тысячи объектов, хозяева которых, включая связи, лоббируют отрицательное заключение по постановке на охрану», — добавила помощник президента РТ.

Напомним, что накануне жители Дербышек подняли тревогу: вокруг здания бани по адресу: ул. Стадионная, 1, построенного в 1949 году, появился забор. Активисты считают, что собственник пытается снести объект.