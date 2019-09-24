Во Франции женщина обнаружила шедевр Ренессанса над кухонной плитой

Жительница Франции случайно обнаружила работу XIII века — картину флорентийского живописца Джованни Чимабуэ — на кухне в доме в Компьене, недалеко от Парижа.

Старинная икона «Христос осмеянный», которую хозяйка решила отнести к оценщикам, висела прямо над плитой.

Оказалось, что ориентировочная стоимость шедевра составляет от 4 до 6 млн евро.



По словам искусствоведа Эрика Туркина, исследования показали, что она действительно принадлежит кисти Чимабуэ.

Предполагается, что картина является частью большого диптиха, датируемого 1280 годом, когда Чимабуэ, также известный как Ченни ди Пепо, написал восемь работ, изображающих страсть и распятие Христа.

Две сцены находятся в национальной галерее в Лондоне, передает The Guardian.

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