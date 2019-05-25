МИД России исключил возможность обмена Уилана на Бутину

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на гражданку РФ Марию Бутину.

«Это вообще исключается с учетом того, что ему (Уилану) не вынесен приговор, — это просто домыслы, ничего такого нет», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, предложения по размену касались только россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Напомним, что суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Ее обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Недавно стало известно, что Бутина выйдет на свободу 5 ноября. После этого она будет депортирована из США в Россию.

Пол Уилана задержали 28 декабря в Москве при проведении шпионской акции. По информации СМИ, он занимает должность директора по вопросам безопасности в компании BorgWarner, которая поставляет запчасти. Отмечается, что BorgWarner некоторое время сотрудничала с КАМАЗом. На данный момент Уилан арестован.