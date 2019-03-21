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МВД сократило список опасных пород собак в 5 раз

19:52, 21.03.2019
МВД сократило список опасных пород собак в 5 раз
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак. В перечне из 69 наименований остались только 13.

«На данный момент у нас уже более 100 замечаний от общественности, возможно, он будет еще корректироваться до окончания общественных слушаний. Сейчас осталось только 13 пунктов из 69 изначальных», — приводит «Интерфакс» слова представителя МВД Алексея Беззубова.

В новом списке 12 пород собак и отдельным пунктом указаны метисы, уточнил Беззубов.

Среди опасных МВД оставило следующие породы и метисов:

  • акбаш,
  • американский бандог,
  • амбульдог,
  • бразильский бульдог,
  • булли кутта,
  • алапахский чистокровный бульдог (отто),
  • бэндог,
  • волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов.

Также в списке оказались гуль-донги, питбульмастифы и «северокавказские собаки».

Ранее сообщалось, что МВД разработало проект перечня потенциально опасных собак. Породы, попавшие в список, будет запрещено выгуливать без намордников и поводков.

Общество
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