МВД сократило список опасных пород собак в 5 раз
Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак. В перечне из 69 наименований остались только 13.
«На данный момент у нас уже более 100 замечаний от общественности, возможно, он будет еще корректироваться до окончания общественных слушаний. Сейчас осталось только 13 пунктов из 69 изначальных», — приводит «Интерфакс» слова представителя МВД Алексея Беззубова.
В новом списке 12 пород собак и отдельным пунктом указаны метисы, уточнил Беззубов.
Среди опасных МВД оставило следующие породы и метисов:
- акбаш,
- американский бандог,
- амбульдог,
- бразильский бульдог,
- булли кутта,
- алапахский чистокровный бульдог (отто),
- бэндог,
- волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов.
Также в списке оказались гуль-донги, питбульмастифы и «северокавказские собаки».
Ранее сообщалось, что МВД разработало проект перечня потенциально опасных собак. Породы, попавшие в список, будет запрещено выгуливать без намордников и поводков.Общество
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