Госсекретарь США обсудил с Эрдоганом убийство саудовского журналиста в Турции

Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.



«Госсекретарь также выразил обеспокоенность Соединенных Штатов в связи пропажей Джамаля Хашкаджи и подчеркнул готовность США содействовать Турции в проведении расследования», — передает ТАСС.

Помпео также провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, на которой затронул тему Ирана и борьбы с терроризмом, а также ситуацию с арестом и содержанием под стражей в Турции американских граждан.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи пропал после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ сообщали, что момент убийства и допрос Хашкаджи случайно записались на его Apple Watch.