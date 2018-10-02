Пенсионный фонд не заложил рост числа самозанятых на 2019 год

В бюджете Пенсионного фонда не учтены взносы граждан, которые примут участие в эксперименте по новому налогу для самозанятых — налогу на профессиональный доход в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях.

«Бюджет ПФР не учитывает еще не принятые законодательные решения», — передает RNS со ссылкой на ПФР.

Отмечается, что в бюджете ПФР предусмотрены взносы от 3,14 млн самозанятых граждан, то есть от подавляющего большинства зарегистрированных сегодня самозанятых граждан, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование.

Напомним, законопроект о налогах для самозанятых был внесен в Госдуму в конце сентября. ФНС уже согласовала параметры налогового режима с правительством РФ. В Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях специальное приложение для самозанятых начнут тестировать с 2019 года.