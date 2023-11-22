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День в истории 22 ноября: 60 лет с убийства Кеннеди, день рождения Даля, старт AI Journey 2023

07:00, 22.11.2023 4

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 22 ноября 2023 года

День в истории 22 ноября: 60 лет с убийства Кеннеди, день рождения Даля, старт AI Journey 2023
Фото: коллаж realnoevremya.ru

22 ноября Владимир Путин по видеосвязи примет участие во внеочередном саммите G20, в Москве стартует международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey, а в Казани пройдет вечер памяти народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина. В мире отмечаются Международный день сыновей и День отогревания в кофейнях, а в России — День психолога. Три года назад США вышли из Договора по открытому небу, а 30 лет назад Армения ввела свою национальную валюту. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

  • Старт международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023. По некоторым данным, на ней выступит глава Tesla и Spacex Илон Маск.
  • Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства развитие международного судоходства. С докладом выступит первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
  • Владимир Путин по видеосвязи примет участие во внеочередном саммите G20 («Группа двадцати»). В повестке — ситуация с климатом, итоги индийского председательства в 2023-м, ситуация в мировой экономике и финансах, проблемы цифровизации и и т. д.
взято realnoevremya.ru с kremlin.ru
  • XI Международный научно-практический форум «Эффективные системы менеджмента: Качество. Циркулярная экономика. Технологический суверенитет».
  • Вечер памяти народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина в Татарской государственной филармонии.
  • Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против «Факела» из Нового Уренгоя.

Кто родился: Владимир Даль и Терри Гиллиам

  • 1801 — создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль.
  • 1877 — основатель, игрок и президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Гампер.
  • 1890 — президент Франции Шарль де Голль.
  • 1909 — советский конструктор вертолетов Михаил Миль.
  • 1922 — певица Зулейха Хисматуллина.
  • 1928 — поэт-песенник Николай Добронравов.
  • 1940 — американский кинорежиссер, сценарист, актер, мультипликатор и художник Терри Гиллиам.
  • 1958 — председатель Республиканской общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 1963 — народная артистка РФ Илзе Лиепа.

Кто скончался: Джек Лондон, Олдос Хаксли и Энтони Берджесс

  • 1878 — русский поэт и литературный критик Петр Взяемский.
  • 1896 — изобретатель колеса обозрения Джордж Феррис.
  • 1916 — американский писатель Джек Лондон.
  • 1941 — сооснователь школы гештальтпсихологии Курт Коффка.
  • 1963 — в США убили президента Джона Кеннеди.
  • 1963 — английский писатель Олдос Хаксли.
  • 1993 — английский писатель Энтони Бёрджесс.
  • 2017 — российский и британский оперный певец Дмитрий Хворостовский.
  • 2018 — начальник главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов.
  • 2019 — бывший председатель Государственного комитета Татарской АССР по труду и социальным вопросам Габдулхак Гилязов.

Праздники: Дурацкая среда в США, День психолога в России

  • Международный день сыновей.
  • День психолога.
  • День отогревания в кофейнях.
realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)
  • День словарей и энциклопедий.
  • Дурацкая среда в США.

События в истории: старт аграрной реформы в России и «оранжевая революция» на Украине

  • 1906 — старт аграрной реформы председателя Совета министров Петра Столыпина, задача которой заключалась в передаче надельных земель в собственность крестьян.
  • 1982 — город Набережные Челны переименовали в Брежнев.
realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)
  • 1990 — «железная леди» Великобритании Маргарет Тэтчер подала в отставку.
  • 1993 — Армения ввела свою национальную валюту — драм.
  • 2004 — на Украине началась «оранжевая революция».
  • 2017 — «Татнефть», «Газпром нефть» и «Зарубежнефть» решили создать «Карбонатный консорциум» для реализации сверхсложных проектов по разработке карбонатных коллекторов.
realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)
  • 2019 — Институт прикладной астрономии РАН присвоил малой планете №451138 имя Rizvanov. Она получила свое название в честь профессора Казанского федерального университета (КФУ) Науфаля Ризванова.
  • 2020 — США вышли из Договора по открытому небу.
  • 2021 — в Казани стартовала проверка QR-кодов в общественном транспорте.
  • 2022 — Россия начала передавать электроэнергию в Абхазию.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан Идрисова Кадрия РаесовнаРизванов Альберт Анатольевич
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 22 ноя
    помню я этот период куаркодов! на работу невозможно было доехать на общественном транспорте
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    Анонимно 22 ноя
    Дикость, конечно все это коронобесие с сатанинскими куаркодами
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  • Анонимно 22 ноя
    Джек Лондон отличные рассказы писал, в детстве ими зачитывался.
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  • Анонимно 22 ноя
    вот что значит Техас, на фотках с последним кортежом Кеннеди солнце, все легко одеты, а ведь ноябрь
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