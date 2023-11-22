День в истории 22 ноября: 60 лет с убийства Кеннеди, день рождения Даля, старт AI Journey 2023
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 22 ноября 2023 года
22 ноября Владимир Путин по видеосвязи примет участие во внеочередном саммите G20, в Москве стартует международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey, а в Казани пройдет вечер памяти народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина. В мире отмечаются Международный день сыновей и День отогревания в кофейнях, а в России — День психолога. Три года назад США вышли из Договора по открытому небу, а 30 лет назад Армения ввела свою национальную валюту. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Старт международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023. По некоторым данным, на ней выступит глава Tesla и Spacex Илон Маск.
- Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства развитие международного судоходства. С докладом выступит первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
- Владимир Путин по видеосвязи примет участие во внеочередном саммите G20 («Группа двадцати»). В повестке — ситуация с климатом, итоги индийского председательства в 2023-м, ситуация в мировой экономике и финансах, проблемы цифровизации и и т. д.
- XI Международный научно-практический форум «Эффективные системы менеджмента: Качество. Циркулярная экономика. Технологический суверенитет».
- Вечер памяти народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина в Татарской государственной филармонии.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против «Факела» из Нового Уренгоя.
Кто родился: Владимир Даль и Терри Гиллиам
- 1801 — создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль.
- 1877 — основатель, игрок и президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Гампер.
- 1890 — президент Франции Шарль де Голль.
- 1909 — советский конструктор вертолетов Михаил Миль.
- 1922 — певица Зулейха Хисматуллина.
- 1928 — поэт-песенник Николай Добронравов.
- 1940 — американский кинорежиссер, сценарист, актер, мультипликатор и художник Терри Гиллиам.
- 1958 — председатель Республиканской общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова.
- 1963 — народная артистка РФ Илзе Лиепа.
Кто скончался: Джек Лондон, Олдос Хаксли и Энтони Берджесс
- 1878 — русский поэт и литературный критик Петр Взяемский.
- 1896 — изобретатель колеса обозрения Джордж Феррис.
- 1916 — американский писатель Джек Лондон.
- 1941 — сооснователь школы гештальтпсихологии Курт Коффка.
- 1963 — в США убили президента Джона Кеннеди.
- 1963 — английский писатель Олдос Хаксли.
- 1993 — английский писатель Энтони Бёрджесс.
- 2017 — российский и британский оперный певец Дмитрий Хворостовский.
- 2018 — начальник главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов.
- 2019 — бывший председатель Государственного комитета Татарской АССР по труду и социальным вопросам Габдулхак Гилязов.
Праздники: Дурацкая среда в США, День психолога в России
- Международный день сыновей.
- День психолога.
- День отогревания в кофейнях.
- День словарей и энциклопедий.
- Дурацкая среда в США.
События в истории: старт аграрной реформы в России и «оранжевая революция» на Украине
- 1906 — старт аграрной реформы председателя Совета министров Петра Столыпина, задача которой заключалась в передаче надельных земель в собственность крестьян.
- 1982 — город Набережные Челны переименовали в Брежнев.
- 1990 — «железная леди» Великобритании Маргарет Тэтчер подала в отставку.
- 1993 — Армения ввела свою национальную валюту — драм.
- 2004 — на Украине началась «оранжевая революция».
- 2017 — «Татнефть», «Газпром нефть» и «Зарубежнефть» решили создать «Карбонатный консорциум» для реализации сверхсложных проектов по разработке карбонатных коллекторов.
- 2019 — Институт прикладной астрономии РАН присвоил малой планете №451138 имя Rizvanov. Она получила свое название в честь профессора Казанского федерального университета (КФУ) Науфаля Ризванова.
- 2020 — США вышли из Договора по открытому небу.
- 2021 — в Казани стартовала проверка QR-кодов в общественном транспорте.
- 2022 — Россия начала передавать электроэнергию в Абхазию.
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