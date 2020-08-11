Идрисова Кадрия Раесовна

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родилась 22 ноября 1958 года. д. Чинниково, Актанышский район, ТАССР.

Образование



1981 г. — Окончила историко-филологическое отделение Казанского государственного педагогического института

2000 г. — окончила аспирантуру при ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова, кандидат филологических наук

Трудовая деятельность

С 1981 года — учитель русского языка и литературы Сафаровской средней школы Актанышского района;

С 1982 года — завуч-организатор Сафаровской средней школы Актанышского района;

С 1983 года — воспитательница детского сада №;6 Актанышского района;

С 1984 года — заведующая детским садом №6 с. Актаныш Актанышского района;

С 1997 года — заместитель главы администрации по социальным вопросам Актанышского района;

С 2000 года — заместитель председателя районного совета народных депутатов Актанышского района;

С 2006 года — заместитель руководителя исполнительного комитате по социальным вопросам Актанышскогго района;

С 2009 года — первым заместитель руководителя исполнительного комитета Актанышского района;

С 2009 года — управляющая делами министерства культуры Республики Татарстан;

С 2014 года — начальник отдела Всемирного конгресса татар.

Председатель Республиканской общественной организации татарских женщин “Ак калфак”



Награды

Отличник народного просвещения РФ, 1988 г;

Почетное звание «Заслуженный педагог Российской Федерации», 1996 г;

В соответствии с решением аттестационной комиссии министерства образования РТ присвоена квалификационная категория Руководитель высшей категории, 1997 г;

Нагрудной знак за заслуги в образовании, 2002;

Почетная грамота президента Республики Татарстан, 2003;

Медаль «В память 1000-летия Казани», 2005г;

Знак «За достижение в культуре», 2008;

Благодарственно письмо Председателя Государственного совета РТ,2008;

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РТ», 2008;

Ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики — медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», 2012;

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