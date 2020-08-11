Идрисова Кадрия Раесовна
Общая информация
Родилась 22 ноября 1958 года. д. Чинниково, Актанышский район, ТАССР.
Образование
1981 г. — Окончила историко-филологическое отделение Казанского государственного педагогического института
2000 г. — окончила аспирантуру при ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова, кандидат филологических наук
Трудовая деятельность
С 1981 года — учитель русского языка и литературы Сафаровской средней школы Актанышского района;
С 1982 года — завуч-организатор Сафаровской средней школы Актанышского района;
С 1983 года — воспитательница детского сада №;6 Актанышского района;
С 1984 года — заведующая детским садом №6 с. Актаныш Актанышского района;
С 1997 года — заместитель главы администрации по социальным вопросам Актанышского района;
С 2000 года — заместитель председателя районного совета народных депутатов Актанышского района;
С 2006 года — заместитель руководителя исполнительного комитате по социальным вопросам Актанышскогго района;
С 2009 года — первым заместитель руководителя исполнительного комитета Актанышского района;
С 2009 года — управляющая делами министерства культуры Республики Татарстан;
С 2014 года — начальник отдела Всемирного конгресса татар.
Председатель Республиканской общественной организации татарских женщин “Ак калфак”
Награды
Отличник народного просвещения РФ, 1988 г;
Почетное звание «Заслуженный педагог Российской Федерации», 1996 г;
В соответствии с решением аттестационной комиссии министерства образования РТ присвоена квалификационная категория Руководитель высшей категории, 1997 г;
Нагрудной знак за заслуги в образовании, 2002;
Почетная грамота президента Республики Татарстан, 2003;
Медаль «В память 1000-летия Казани», 2005г;
Знак «За достижение в культуре», 2008;
Благодарственно письмо Председателя Государственного совета РТ,2008;
Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РТ», 2008;
Ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики — медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», 2012;
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, 38/5, офис 309
- Телефон: (843) 299-77-17
- Email: ak.kalfak@mail.ru
- Сайт: www.tatar-congress.org
Дата последнего обновления: 11.08.2020