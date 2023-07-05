Адель Исламов: «Уход с нашего рынка иностранных брендов — это даже хорошо»

Эксперт — о новых возможностях российского бизнеса и главных проблемах в сфере интеллектуальной собственности

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Аделем Исламовым

В России вступил в силу закон, согласно которому самозанятые получили право регистрировать товарные знаки. Ранее такая возможность была только у ИП и юрлиц. Как считают в Минэкономразвития, владение собственным брендом поможет гражданам, выплачивающим налог на профессиональный доход, защитить свою продукцию от подделок, повысить их узнаваемость и стоимость. В каких еще законодательных инициативах нуждается сфера интеллектуальной собственности, почему на татарстанском рынке авторских прав «полный бардак» и кто чаще остальных регистрирует патенты — в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает глава Комитета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты Татарстана Адель Исламов.

«Для нас теперь закрыт доступ к ряду технологий»

Тысячи санкций, введенных против России Европой и Западом, на мой взгляд, не создали каких-либо нерешаемых проблем в сфере защиты и регистрации интеллектуальной собственности в России. Единственное, мы теперь не можем регистрировать интеллектуальную собственность в некоторых странах. По понятным причинам — это Украина, Грузия, государства Прибалтики и еще несколько стран в Европе. А в целом Великобритания, США, Германия, Франция — без проблем, с ними можно работать, что мы и делаем. Кроме того, Россия по-прежнему подключена к ресурсам Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Однако стоит отметить, что для нас теперь закрыт доступ к ряду технологий. Также с рынка ушли несколько международных франшиз. Одно время мы пытались зарегистрировать новые товарные знаки на ушедшие автомобильные бренды — Audi, Mercedes и другие, на банковские инструменты — MasterCard, Visa и прочие. Однако Роспатент сообщил, что это будет противозаконно и, соответственно, такие процедуры проводить не стоит. На этом и остановились.

Со своей стороны, считаю, что уход с нашего рынка иностранных брендов — это даже хорошо, это освобождение рынка. Хотя часть иностранных брендов все же остается в России — кто-то из них просто-напросто сменил название на русское. Уехали и некоторые артисты — это тоже плюс. Теперь на их место могут подтянуться более молодые — реальные таланты, а не те, фанерные. То есть сегодня отечественному бизнесу дали простор для действий, рынок чист, почти как в 1990-х, когда появилась возможность «бери — не хочу» и стало возможным занять любую область. Рынок свободный — и банки, и электроника, и мебель. Бизнесу на развитие и замещение дают деньги, льготные, дешевые кредиты, промышленные кредиты. Да, возможно, их сложно получить, нужно приложить усилия, потратить время, но все же получить можно.



Рынок свободный — и банки, и электроника, и мебель. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Цена регистрации бренда в России завышена»

Если говорить об объеме регистрации новых товарных знаков, выдачи патентов на изобретения, то в этих направлениях статистика в нашей стране ничуть не упала по сравнению с прошлыми годами. Традиционно общие итоги деятельности Роспатент озвучивает в конце года. Поэтому, если говорить в целом о 2022 годе, то мы видим рост по регистрации новых товарных знаков, улучшается ситуация по выдаче патентов на изобретения — их количество тоже стало увеличиваться по сравнению с 2021 годом. Бывают случаи, когда какой-то гений, изобретатель не желает следовать правилам регистрации его изобретения для получения патента, требуя для начала выделить деньги для запуска его изобретения сразу в промышленных масштабах. Но сегодня без документального оформления, испытаний, экспертиз и прочих обязательных процедур это невозможно. Впрочем, и во времена СССР патентная деятельность была строго регламентирована.

Наиболее плодовитым направлением по регистрации и получению патентов у нас в Татарстане, безусловно, является нефтехимия, затем идут нефтепереработка и нефтедобыча, металлургия и электроника. Если говорить о популярной сегодня сфере IT, то здесь все не так однозначно. Допустим, патент на какое-то решение или разработку получить возможно, но в то же время она может не соотноситься с регламентом Роспатента, то есть такой патент можно будет обжаловать.

В целом по российскому рынку, я считаю, цена регистрации товарного знака завышенная — в среднем это 60 тысяч рублей, но в Москве — в два раза дороже. В Татарстане сделать это намного выгоднее, поэтому нередко московский бизнес обращается к нам. В целом процедура регистрации интеллектуальных прав не так страшна, самое сложное, с чем порой приходится сталкиваться, — это подготовка ответов на запросы Роспатента. Они бывают такими, что нужно в буквальном смысле извернуться и перерыть, например, всю техническую библиотеку.



Наиболее плодовитым направлением по регистрации и получению патентов у нас в Татарстане, безусловно, является нефтехимия, затем идут нефтепереработка и нефтедобыча. Фото: realnoevremya.ru

«Правила оценки интеллектуальной собственности — кабальные»

Считаю, что российская сфера интеллектуальной собственности сегодня нуждается в законодательных инициативах. Так, на мой взгляд, наиболее серьезные изменения требуются в вопросах регистрации авторских прав и в оценке интеллектуальной собственности. К примеру, существующие сегодня правила интеллектуальной собственности соответствуют только международным стандартам, и оценка по ним проводилась откровенно необъективно, что в итоге занижало стоимость российских активов. Эти правила, принятые в России, утвержденные Центробанком и другими стандартами, были, прямо говоря, кабальными.

Несколько лет назад банкам разрешили принимать интеллектуальную собственность, на которую оформлены исключительные права, в качестве залога. Кредит под залог ИС по закону может получить любая организация, а предметом залога могут быть разные объекты ИС — изобретения, промышленные образцы, товарный знак или полезные модели. Допустим какое-то ноу-хау здесь не подойдет, поскольку потребует регистрации, а в случае раскрытия понятно, что потеряет свою уникальность — это, так скажем, скоропортящийся продукт. А товарный знак или патент понятно, что из себя представляют: патент раскрывает сущность изобретения или полезной модели. Товарный знак — это всегда бренд, какая-то хорошая история, которая может получить широкую известность или же остаться где-то на обочине бизнеса — зависит от того, как его владелец будет его продвигать.

Но у банков возникает закономерный вопрос — как оценивать эту собственность? Существующие стандарты оценки сегодня опять же требуют доработки. Этот вопрос поднимался неоднократно на уровне Минэкономики республики. И мы провели тестовую операцию — один из челнинских банков взял в залог ИС, выделив ее владельцу кредитные средства, но в не полном объеме. О чем это говорит? Что ИС в России оценивается невысоко, хотя эта сфера имеет большой потенциал, но видимо, для активного развития этого направления нужно еще время.

Тут же существует и вероятность проворачивания каких-то финансовых махинаций. Как пример: предприниматель или самозанятый может зарегистрировать любой товарный знак, заплатив 20 тысяч рублей госпошлины, спустя 6—8 месяцев получить свой товарный знак и отдать его банку в залог под кредитные средства. Банк, допустим, забирает его себе, у предпринимателя остаются деньги, которые он и не собирался возвращать — то есть получить, допустим, полмиллиона за бренд и забыть про него. Но, возможно, банки уже проработали механизмы по недопущению таких схем.

Несколько лет назад банкам разрешили принимать интеллектуальную собственность, на которую оформлены исключительные права, в качестве залога. Фото: realnoevremya.ru

«В сфере авторских прав — полный бардак»

Теперь о вопросе, связанном с авторскими правами. Честно говоря, в этой сфере мы видим полный бардак, особенно у нас, в Татарстане. Во-первых, здесь требуется введение процесса идентификации, потому что татарстанский рынок авторских прав — это просто болото, я даже не хочу стесняться и скрывать, как здесь все это работает, точнее, не работает никак.

Допустим, автор какой-то песни, которая может стать хитом, получит за свои труды сущие копейки — 1000 рублей за песню, а потом вынужден подрабатывать сантехником, штукатурщиком или еще кем, потому что песнями себя не обеспечить. И проблема авторских прав у нас чаще всего связана именно с творческими направлениями — с ней обычно сталкиваются художники, скульпторы, дизайнеры или фотографы, сюда же можно отнести смежные права на исполнение, на фонограмму, даже эфир радиовещания тоже смежное право охраняет.

Такая проблема существует не только у нас в республике — она в целом федерального масштаба и своими корнями уходит еще в начало 90-х. В то время обычно как решали вопрос? Просто на словах договаривались — ни тебе контрактов, ни официальных каких-то документов, все было на словах. Хотя здесь всегда существовала высокая вероятность обмана сторон. Например, один поэт песню написал, отдает исполнителю и говорит: «Продаю ее за 15 000». Все, договорились. А потом может выйти и так, что он ту же песню продаст другому исполнителю за те же 15 000, и они оба поют ее. И раз официального документа о ее покупке нет, то по факту она им не принадлежит — так нередко и сегодня происходит. Подобные проблемные истории есть у Гузель Уразовой, Элвина Грея, других наших певцов.

Поэтому здесь тоже нужно вводить законное регулирование, создавать реестр авторов. Сейчас мы хотим продвинуть такую инициативу, чтобы творческие личности имели возможность регистрации как самозанятые, чтобы автора музыки или стихов к песне можно было как-то идентифицировать. Здесь же появляется еще один непростой вопрос — как доказать, что это именно ты автор хита или картины. По закону автором считается тот, кто заявил и доказал, что он автор. Вопрос чаще всего приходиться решать в судебном порядке, где приводятся необходимые и веские доказательства авторства, требуется, например, почерковедческая экспертиза или сравнение стилей у художников, иная экспертиза.

У нас в стране авторские права сами по себе особо рынка не создают, бизнесу проще работать с понятными инструментами — это патенты или товарные знаки. По сути, авторские права — это сложная история, но этим вопросом в Минкультуры РФ никто не занимается. Думают, что есть РАО и подобные структуры, и этого вполне достаточно. Но в этом вопросе, я считаю, порядок все-таки необходим. Мы не можем дальше так существовать, мы должны показать пример, что у нас в Татарстане существует институт авторских прав, они поставлены на поток и под них даже можно получить кредит в банке, отдавая в залог те же самые песни или иные объекты. Почему этого до сих пор нет? Почему наши банки могут принимать в качестве залоговых обязательств только товарные знаки или патенты — этот вопрос тоже необходимо прорабатывать.

Сегодня численность официально зарегистрированных самозанятых в Татарстане — свыше 190 тысяч человек. Фото: realnoevremya.ru

Товарный знак — это удобно и выгодно

С 29 июня право на регистрацию товарных знаков в России, наконец, получили самозанятые. Прежде у нас приходилось открывать ИП или юрлицо, платить массу налогов. Но, к примеру, во многих других странах мира зарегистрировать свой бренд уже давно может любое физлицо. Сегодня численность официально зарегистрированных самозанятых в Татарстане — свыше 190 тысяч человек, в России их порядка 700 тысяч человек. И почему бы кондитерам, которые пекут торты, занимаются дизайнерской деятельностью, делают игрушки или сувениры, выращивают микро-зелень или занимаются каким-то другим ручным трудом, получая товарную продукцию, не стать обладателем своего собственного бренда!?

Это удобно и выгодно — с помощью товарного знака можно легко завоевать репутацию у потребителей, раскручивать свой бизнес, размещая свой бренд где-либо, что, безусловно, сделает его узнаваемым. Бренд сегодня очень важен для бизнеса, его развития. Причем придумать имя своему бренду — целая наука. У меня большая практика по регистрации товарных знаков, приходилось сталкиваться с довольно оригинальными наименованиями, порой комичными или даже «безумными» — рынок тут очень интересный. К примеру, были такие товарные знаки как «Щисто», «Чак-чакникерс», «Удащливый», «Вкусные камушки», «На чиле».

Адель Исламов