К 77-й годовщине Победы: торжественный концерт для ветеранов
В Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени М.Джалиля прошло торжественное собрание, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны.
Видео: Камиль ИсмаиловОбщество Татарстан
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