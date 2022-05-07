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К 77-й годовщине Победы: торжественный концерт для ветеранов

17:34, 07.05.2022
К 77-й годовщине Победы: торжественный концерт для ветеранов
Фото: kzn.ru

В Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени М.Джалиля прошло торжественное собрание, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны.

Видео: Камиль Исмаилов
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