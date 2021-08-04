Марта Мартьянова: «Когда отдыхаю, могу посмотреть бои, и уже хочется выйти на дорожку»
Сегодня в стенах казанской школы олимпийского резерва по фехтованию прошла встреча с воспитанниками и участниками Олимпийских игр разных лет. В ней приняли участие депутат Госдумы РФ Ольга Павлова, первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов, олимпийские чемпионки 1976 года Наиля Гилязова и Валентина Никонова, серебряный призер летних Олимпийских игр 2012 года Камилла Гафурзянова, участница Олимпийских игр (1988, 1992) Ольга Вощакина, мастер спорта (фехтование, шпага) Игорь Радугин. А самым главным гостем стала олимпийская чемпионка Токио — Марта Мартьянова.
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