Липовые медалисты, нецензурщина для отличников и керченский стрелок

Топ-10 фактов об образовании в Татарстане и России в прошедшем году

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«Реальное время» подводит итоги ушедшего года. Сегодня обратим внимание читателей на сферу образования. Этот год, как и предыдущий, выдался непростым, школы как стало трясти, начиная с языкового вопроса в конце 2017 года, так и продолжало, причем снова с выходом на федеральную повестку. Особо запомнилась смена власти в министерстве, неосторожное высказывание Рафиса Бурганова, нецензурщина в олимпиадных заданиях и непедагогичные приемы педагогов. Из позитивного — открытие новых школ, победы на чемпионате рабочих профессий и ремонт загородных лагерей.

1. Родные языки узаконили

Закон о родных языках, принятый Госдумой летом, положил конец спорам и конфликтам. Не без участия депутатов от Татарстана законопроект об изучении родных языков был доработан с учетом интересов национальных республик. Интересы заключались в том, что принцип добровольности — изучать родные и государственные языки субъектов или нет — изменили на добровольный выбор языка. Таким образом, предметы «Родной язык» и «Родная литература» стали обязательными в школах.

2. Липовые медалисты и фальсифицированные пятерки

Языковой конфликт, сотрясавший школы Татарстана в 2017 году и затронувший начало 2018-го, оказался только вершиной айсберга. Это стало понятно на совещании Рособрнадзора, которое федеральное ведомство решило провести в Казани. Оказалось, что в Татарстане выдавали липовые медали: «А многие медалисты имели несданные ЕГЭ по тому или иному предмету, в том числе (внимание!) по русскому языку», — сделал акцент на этом факте представитель Рособрнадзора. Пикантность совещанию придало то, что журналистов с него внезапно попросили удалиться. Из того, что удалось услышать, стало понятно, что фальсифицируют и результаты всероссийских проверочных работ. Представитель Рособрнадзора посетовал, что к школам, которые замечены в этом, руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Гульнара Габдрахманова относится «очень мягко и очень демократично». Результатом этого (или были какие-то другие причины) стал перевод Габдрахмановой в Госкомитет по архиву.

Представитель Рособрнадзора посетовал, что к школам, которые замечены в этом, Гульнара Габдрахманова (слева) относится «очень мягко и очень демократично». Результатом этого (или были какие-то другие причины) стал ее перевод в Госкомитет по архиву. Фото Максима Платонова



3. Кадровые перестановки

Место Габдрахмановой заняла Наталья Гречанникова — экс-руководитель «Единой России» при исполкоме Казани. 2018-й год в Минобрнауки Татарстана отличился кадровыми перестановками. Замминистра стал Ильсур Хадиуллин, ранее работавший начальником управления образования Казани. На его место заступил заместитель начальника управления образования исполкома Ильнур Хидиятов. Лариса Сулима была разжалована из замминистра и переехала в Москву, из старой гвардии остался только Андрей Поминов. Вообще, у нынешнего министра Рафиса Бурганова сейчас целых шесть замов, его предшественник Энгель Фаттахов ограничивался четырьмя. Судя по биографии, указанной на сайте, все заместители министра работали с Бургановым в бытность его службы в исполкоме Казани и Министерстве по делам молодежи и спорту.

4. Предупреждение за «коленки»

Впрочем, окружение из надежных людей не уберегло Рафиса Тимерхановича от ошибок. Скандалом года стало его высказывание на педсовете в Набережных Челнах. Министр образования в доходчивой форме объяснил учителям, как агитировать родителей выбирать татарский для изучения в качестве родного языка. «Поэтому не надо говорить, что мы ничего не можем. Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя. На колени!» — говорил с трибуны Бурганов. Позже министр пытался объяснить, что его неправильно поняли: мол, имел в виду непререкаемый авторитет педагогов — благодарные родители на колени должны перед ними вставать. Так или иначе, высказывание Бурганова вышло на федеральный уровень, а прокуратура РТ вынесла министру предостережение за длинный язык. С министром провел беседу и Рустам Минниханов.

5. Скандалы в школах

Надо отметить, что некоторые учителя вняли рекомендациям министра. До коленопреклонения родителей не дошло, но к ученикам силу применять начали. Под конец года сеть бурлила от видеороликов, в которых педагоги татарстанских школ применяют непедагогичные методы воспитания. Наибольший резонанс вызвал случай в Бугульме, где учитель в ответ на написанное на доске буквосочетание «жо» обозвала ученика «сволочью и скотиной» и обещала «подключить кое-кого, чтобы [ученику] морду намыли и калекой оставили». Комментируя в СМИ конфликт, Минобраз РТ согласился, что педагог поступила некорректно, но и на ученика вывалили компромат: «жертва» учительской тирании оказался постоянным «клиентом» инспекции ПДН. Тем не менее вопрос соблюдения педагогической этики решили вынести на республиканское родительское собрание.

Очередную минуту славы принес школьный этап Всероссийской олимпиады по литературе, когда татарстанским отличникам предложили познакомиться с нецензурной лексикой. Фото kinopoisk.ru (кадр из фильма «Училка»)



6. Нецензура для отличников

Вообще, систему образования Татарстана как стало трясти, начиная с языкового вопроса в конце 2017 года, так и продолжало весь 2018-й год. Очередную «минуту славы» принес школьный этап Всероссийской олимпиады по литературе, когда татарстанским отличникам предложили познакомиться с нецензурной лексикой и порассуждать, кем была бы бабушка, будь у нее как у дедушки. Как в олимпиадные задания просочились далеко не детские тексты, пришлось разбираться и прокуратуре. Минобраз провел служебную проверку, эксперт, составлявший задания, объяснил, что наличие в тексте сниженной лексики не умаляет достоинств произведения. Тем не менее педагога привлекли к дисциплинарной ответственности, а методистам рекомендовали усилить контроль за работой экспертов и тщательно анализировать представленные ими олимпиадные задания.

7. Лучшие в профессии

Хорошие новости в образовании тоже были. Победоносным оказался 2018-й для учащихся средних профессиональных учреждений республики. Сборная Татарстана взяла серебро в командном зачете российского этапа конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил в Южно-Сахалинске. Представители республики уступили только команде из Москвы. Из 44 компетенций во взрослой категории в 29 призовые места заняла наша команда. Юниоры же получили призовые места во всех 15 компетенциях. Потом представители Татарстана завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. Андрей Дюбанов и Павел Фадеев стали лучшими в компетенции «Мобильная робототехника», а Альберт Минеев завоевал золото в компетенции «Инженерный дизайн CAD». Сборная России стала победителем в медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых наград среди всех стран-участниц.

8. Новые школы и детсады

На несколько школ и детсадов стало больше в Татарстане в 2018 году. Новые учебные заведение открыли в Нижнекамске, Набережных Челнах, Казани, причем в густонаселенных районах, где старые школы были переполнены. В следующем году обещают снизить остроту проблемы с доступностью яслей, построив в республике 29 дошкольных учреждений, из них 10 — в Казани.

В качестве значимого итога можно назвать хоть и не имеющую непосредственного отношения к образованию, но тем не касающуюся детей тему — появления в Татарстане Министерства по делам молодежи. Возглавил его бывший замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов. Первым делом Фаттахову поручили заняться детскими лагерями. На ремонт каждого лагеря выделят по 50 млн рублей, в течение 3—4 лет планируется все загородные места отдыха привести в порядок. Заработает и новый лагерь — Минниханов поручил из «Рыбацкой деревни» Вагиза Мингазова сделать молодежный центр.

Минниханов поручил из «Рыбацкой деревни» Вагиза Мингазова сделать молодежный центр. Фото vamintatarstan.ru



9. «Колумбайнеры»

Страшным явлением стали нападения в российских школах в Перми, Челябинской области, в Бурятии и Башкирии (Стерлитамак). Апогеем явления стал керченский стрелок.



10. Новый старый ректор и ЕГЭ для профессора

К новостям высшего образования: официально вступил в должность ректора КХТИ Сергей Юшко, до этого год находившийся в должности и. о. Прежний ректор Герман Дьяконов находится под следствием, хотя и освобожден из СИЗО под домашний арест. КФУ в этом году открыл новый корпус — Институт фундаментальной медицины переехал в реконструированное здание бывшего Военного госпиталя. Федеральный университет не избежал череды скандалов — под занавес года там решили устроить ЕГЭ для профессоров, но после шумихи, поднявшейся в Сети, от идеи отказались.